Góra Kalwaria ma już obwodnicę

Umowa podpisana w kwietniu 2016

Na razie, jak poinformowała GDDKiA, nie będzie można zjechać z obwodnicy do miasta łącznicami na węzłach Stadion i Marianki.

Urzędnicy wyjaśnili, że do dokończenia są jeszcze działania związane z budową łącznic na tych węzłach, a także zasianie zieleni, prace porządkowe oraz remont "starego" przebiegu DK79 i DK50.

"Do czasu zakończenia robót nie będzie możliwości zjazdu z obwodnicy do miasta łącznicami na węzłach Stadion i Marianki. Kierowcy podążający od strony Mińska Mazowieckiego, chcąc dojechać do miasta, tuż za mostem na Wiśle, powinni jechać dotychczasowym przebiegiem DK50, a następnie skręcić w prawo w DK79" - poinformowano w komunikacie.