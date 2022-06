Dwóch nastolatków utonęło w Wiśle. Jest śledztwo prokuratury

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie utonięcia dwóch nastolatków w Wiśle. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w Górze Kalwarii. Ciała 16-latka i 17-latka zostały odnalezione we wtorek.

O odnalezieniu ciał ofiar niedzielnego wypadku poinformował we wtorek późnym wieczorem piaseczyński oddział WOPR. Rzeczniczka Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Magdalena Gąsowska przekazała, że ciała nastolatków zostały odnalezione około kilometra od miejsca, gdzie wpadli do wody. - Do późnych godzin wieczornych we wtorek trwały czynności policyjno-prokuratorskie z tym związane, m.in. identyfikacja - powiedziała policjantka.