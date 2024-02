Łoś demolował trampolinę, reagował agresywnie

Nieproszony gość pojawił się na posesji w Górze Kalwarii we wtorek rano. - Pierwszy usłyszał go mój syn. W domu było słychać głośne dźwięki demolowanej trampoliny. Gdy wyjrzeliśmy na podwórko, zobaczyliśmy winowajcę - młodego łosia - opisał pan Tomasz, który zgłosił się do redakcji Kontakt 24.