Dwieście drzew i ogrody deszczowe. Będą zmiany na "obwodnicy" Gocławia

"W zeszłym roku na Jugosłowiańskiej wyremontowaliśmy chodnik i wytyczyliśmy brakujący fragment drogi rowerowej. W tym roku na całej długości ulic Meissnera i Umińskiego zmieniliśmy organizację ruchu, wyznaczając pas do parkowania i pasy rowerowe, w efekcie poprawiając bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Dodatkowo wymieniliśmy nawierzchnię na Meissnera. Jeszcze w tym roku podobne zmiany ma przejść ulica Abrahama" - wylicza w komunikacie ZDM.

Jednocześnie drogowcy podkreślają, że "kompletna miejska ulica" to nie tylko taka z wymienioną nawierzchnią. Musi być też przyjazna wszystkim uczestnikom ruchu i zielona. I właśnie nad tym ZDM chce na Gocławiu popracować.

Czego dotyczy przetarg?

Przetarg na wykonanie robót zostanie ogłoszony po publikacji w dzienniku urzędowym UE, co powinno nastąpić do końca tygodnia. Na oferty drogowcy będą czekać do 6 września.