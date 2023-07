Kłótnia podczas imprezy. 25-latek ugodził nożem w plecy kolegę, trafił do aresztu

Policjanci zatrzymali 25-latka, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa. Jak podają funkcjonariusze, miał ugodzić nożem w plecy 33-latka, z którym pił alkohol. Mężczyzna trafił do aresztu.

Jak informuje Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, do zdarzenia doszło w ubiegłą środę na terenie gminy Miastków Kościelny.

"W trakcie podjętych czynności funkcjonariusze ustalili, że trzej mężczyźni w jednym z domów spożywali razem alkohol. Pomiędzy dwoma z nich doszło do kłótni, podczas której agresywny 25-latek zaatakował nożem 33-latka. Z ustaleń śledczych wynika, że napastnik zadał pokrzywdzonemu dwa ciosy nożem w plecy" - przekazała Pychner w komunikacie.

Policjantka zrelacjonowała, że zraniony mężczyzna ukrył się w sąsiednim pokoju. Agresor próbować sforsować zamknięte drzwi uderzając w nie ostrzem noża. Ostatecznie 33-latek zdołał uciec. Pomoc wezwały postronne osoby. Poszkodowany został zabrany do szpitala.

Zarzuty i areszt

"Funkcjonariusze na miejscu obezwładnili i zatrzymali 25-letniego napastnika. Wynik badania jego stanu trzeźwości wskazał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Trafił do celi w komendzie" - wskazała Pychner.

Na posesji, gdzie doszło do ataku, zabezpieczono nóż. Śledczy przesłuchali świadków. "Prokurator przedstawił 25-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa oraz naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. Z uwagi na koniczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, do sądu skierowano wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Garwolinie przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy" - poinformowała rzeczniczka garwolińskich policjantów. 25-latkowi grozi kara dożywotniego więzienia.