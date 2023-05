17-latek po alkoholu i narkotykach wjechał do rowu. Na oczach policjanta

Jadący rowerem policjant po służbie, usłyszał pisk opon i zobaczył samochód wjeżdżający do rowu. Podczas udzielania pomocy kierowcy, wyczuł woń alkoholu. Wezwał patrol. Okazało się, że kierujący pojazdem 17-latek miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu, był też pod wpływem narkotyków.

Do zatrzymania 17-latka kierującego citroenem doszło w sobotę w miejscowości Głużek, niedaleko Mławy (Mazowieckie). Nastolatek stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Tuż przed nim jechali rowerzyści, a wśród nich policjant po służbie.

- Usłyszał pisk opon i zobaczył kierującego citroenem, który stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Policjant, podczas udzielania kierującemu pomocy, zauważył, że młody mężczyzna jest pod wpływem alkoholu - przekazała Anna Pawłowska z Komedy Powiatowej Policji w Mławie. Policjant wezwał patrol "drogówki".

"Zanim wsiadł za kierownicę, pił wódkę"

Zarzuty. Odpowie jak osoba dorosła

17-latek usłyszał już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do sądowego zakazu kierowania pojazdami. Zgodnie z przepisami, odpowie on za swoje czyny, jak osoba dorosła. - Grozi mu zatem wysoka grzywna oraz kara do pięciu lat pozbawienia wolności - podsumowała Anna Pawłowska.