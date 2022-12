Tragiczny wypadek pod Wyszkowem. W szpitalu zmarła trzecia osoba

czytaj dalej

Za pierwszym razem się udało i wyjechała z koszem pełnym zakupów. Jeszcze tego samego dnia wróciła do sklepu, ale sprzedawca był czujny, więc zrezygnowała z zakupów. Pojechała do innego sklepu, tam wpadła. Usłyszała zarzuty i - jak informuje policja - przyznała się. Towar wrócił do sklepu, a 31-latka stanie przed sądem, grozi jej do pięciu lat więzienia.