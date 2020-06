Wypadek pod Warszawą. Ranne trzy osoby, w tym dzieci

W Głoskowie niedaleko Piaseczna doszło do poważnego wypadku z udziałem motocyklisty - poinformował Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Dodał, że poszkodowane zostały trzy osoby, w tym dwójka dzieci.

Do wypadku doszło na ulicy Radnych w Głoskowie. Ze wstępnych informacji policji wynika, że motocyklista nie zastosował się do znaków drogowych i uderzył w bok samochodu osobowego. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się ze skodą. Niestety doznał ciężkiego urazu nogi, najprawdopodobniej złamania. Został zabrany do szpitala – powiedział Jarosław Sawicki.