Przyniosła do szpitala martwego noworodka. Zostanie w areszcie

W areszcie pozostanie 19-latka, która do szpitala w Garwolinie przyszła z martwym noworodkiem. Prokuratura czeka na kluczową opinię.

Zarzut zabójstwa

Do zdarzenia doszło 22 lutego. Do szpitala w Garwolinie przyjechała 19-letnia kobieta z martwym noworodkiem. Do placówki mieli ją przywieźć bliscy. Sprawą zajęły się policja oraz prokuratura. Przeprowadzono sekcję zwłok dziecka.