Zatrzymali podejrzanego o podpalenie aut. "Rzucił w mercedesa koktajlem Mołotowa"

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spalenie dwóch aut pod Garwolinem. Ich ustalenia wskazują, że 36-latek rzucił w jeden z pojazdów koktajlem Mołotowa, co spowodowało jego pożar, a także uszkodzenie samochodu stojącego obok. Zatrzymany był już karany za podobne przestępstwa, dlatego grozi mu kara do siedmiu i pół roku więzienia.

Do pożaru doszło we wtorek, 20 grudnia tuż przed północą. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Wskazano w nim, że płonie auto zaparkowane na ulicy Andersa w Łaskarzewie. - Policjanci ustalili, że sprawca rzucił w mercedesa koktajlem Mołotowa, w wyniku czego pojazd ten i znajdujące się obok mitsubishi uległy spaleniu. Wartość strat wyniosła 40 tysięcy złotych - przekazała Małgorzata Pychner, rzeczniczka garwolińskiej policji.