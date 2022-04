Zadzwonił na 112, bo zabrakło mu piwa, odpowie za znieważenie dyspozytorów

Młody mężczyzna zadzwonił kilka razy na numer alarmowy i poprosił o przyjazd policji, ponieważ "rodzina nie chce go wypuścić z domu po piwo". Gdy dyspozytor odmawiał przesłania patrolu, 18-latek stał się agresywny. Powtarzał obelgi i wyzwiska. Teraz grozi mu do trzech lat więzienia.

Nagranie rozmów z operatorami numeru 112 opublikowała we wtorek garwolińska policja. - Mężczyzna pod wpływem alkoholu kilkukrotnie zadzwonił na numer alarmowy i wyzywał słowami wulgarnymi operatorów. Żądał interwencji policji, bo twierdził, że rodzina nie chce go wypuścić z domu po piwo. Po odmowie przyjęcia zgłoszenia mężczyzna groził, "że wbije sobie nóż w serce". 18-latek pomimo upomnień nie chciał się rozłączyć i ciągle powtarzał obelgi i wyzwiska - relacjonuje Małgorzata Pychner, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na nagraniu słyszymy między innymi, jak nastolatek mówi: "Mam 18 lat i mi się pić chce". Operator odpowiada: "No, ale gdzie pan będzie o tej porze szedł, jeszcze pod wpływem?" 18-latek: "Po piwo, bo piwa nie mam." Operator: "Ale proszę pana, to nie jest stan zagrożenia zdrowia, życia. Policja nie będzie do pana podjeżdżać, dlatego, że pan nie ma piwa." 18-latek: padają wulgaryzmy Operator: "Czyli teraz pan mi grozi, tak?" 18-latek: "Tak, grożę."