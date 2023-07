Zaatakował ratownika w szpitalu. 23-letniemu pacjentowi grozi więzienie

Więzienie grozi mężczyźnie, który zachowywał się agresywnie w stosunku do personelu szpitala w Garwolinie. 23-latek trafił tam z urazem głowy.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka garwolińskiej policji Małgorzata Pychner, do incydentu doszło w niedzielę. Oficer dyżurny policji otrzymał zgłoszenie ze szpitala w Garwolinie z prośbą o pomoc przy agresywnym i pijanym pacjencie.

Usłyszał zarzuty

Według zgłaszającego, 23-letni mieszkaniec Zawiercia, który trafił na SOR z urazem głowy, zaatakował ratownika, groził mu i opluł go. Podobnie zachowywał się też w stosunku do pielęgniarki. Po udzielonej pomocy medycznej, 23-latek został przewieziony do policyjnego aresztu.