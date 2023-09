"Kiedy robi się ciepło wyczuwalny jest ciężki, słodkawy, chemiczny zapach"

Silna chemiczna woń

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. Udało mu się porozmawiać z mieszkanką Garbatki, której posesja sąsiaduje z halami. Kobieta twierdzi, że niebezpieczne substancje są tu magazynowane od około trzech lat. - Jesienią ubiegłego roku doszło do wycieku, który był widoczny w studzience melioracyjnej. To była czarna ciecz. Jej próbki były pobierane przez pracowników WIOŚ – powiedziała mieszkanka.

Właściciel posesji odwołał się od decyzji wójta

Artur Brandysiewicz, rzecznik prasowy WIOŚ w Warszawie potwierdził, że na posesji gromadzone są nielegalnie odpady niebezpiecznie. Nie wskazał, co konkretnie znajduje się w beczkach i pojemnikach. Jest mowa o "związkach chemicznych charakteryzujących się palnością". "Odpady są składowane w sposób niewłaściwy, w miejscu nieprzeznaczonym do tego, co stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, czy może spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi albo zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym" - przekazał przedstawiciel WIOŚ.

"We wrześniu 2021 roku wójt gminy Lesznowola wydał na podstawie artykułu 26 Ustawy o odpadach ostateczną decyzję nakazującą właścicielowi nieruchomości usunięcie odpadów niebezpiecznych w terminie do 31 grudnia 2021 roku" - wskazał Brandysiewicz.

"Jednocześnie wójt gminy Lesznowola poinformował, że pełnomocnik właściciela posesji zawiadomił go o złożeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji nakazującej (...) usunięcie odpadów niebezpiecznych wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania" - przekazał Brandysiewicz.

Gmina: 612 ton odpadów w halach

- Do usunięcia odpadów został zobowiązany właściciel nieruchomości. Do chwili obecnej odpady niebezpieczne nie zostały usunięte. Gmina wszczęła wobec właściciela postępowanie egzekucyjne, w celu przymuszenia go do wykonania obowiązku usunięcia niebezpiecznych odpadów - wyjaśniła Adamus. Dodała, że ze względu na niewykonanie decyzji, gmina zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa , "polegającego na udaremnieniu wykonania czynności służbowej przez pracowników urzędu".