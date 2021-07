Funkcjonariusz ABW, który potrącił kobiety protestujące przed Trybunałem Konstytucyjnym, nie stanie przed sądem

Do potrącenia dwóch demonstrantek doszło 26 października 2020 roku. Kobiety uczestniczyły w proteście po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, które mówi o niekonstytucyjności aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu . Jak informowaliśmy na tvn24.pl, kierowca bmw na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka staranował kobiety i odjechał z miejsca zdarzenia. Jedna z nich z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala.

Mężczyzna został zatrzymany kilka godzin później. To 44-letni funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie: stwierdzono brak znamion czynu zabronionego

Skrzyniarz powołała się również na uzyskane w sprawie opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, które – według śledczych - jednoznacznie wskazują, że odniesione przez pokrzywdzone obrażenia ciała skutkowały rozstrojem zdrowia trwającym poniżej siedmiu dni, co wyklucza możliwość przypisania kierującemu samochodem osobowym przestępstwa spowodowania wypadku drogowego.

Dlaczego postępowanie przejęła prokuratura okręgowa

Wyborcza.pl twierdzi, że dotarła do kilku niezależnych źródeł, które potwierdzają, że śledztwem w tej sprawie miała zająć się początkowo Alicja Gajewska z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Prokurator miała sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 160 Kodeksu karnego ("Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" – przyp. red.) i art. 157 par. 2 Kodeksu karnego ("Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2").