Ferie w Warszawie. Darmowe lodowiska, pływalnie, korty i stok narciarski

Przedwojenne drzwi, podłogi, szafy a nawet kominki dotrwały do dziś w dobrym stanie. Stołeczny konserwator zabytków pokazał wnętrze willi z lat 20. XX wieku., która stoi w okolicy Łazienek Królewskich. Stara się, by budynek został wpisany do rejestru zabytków.