Tragiczny wypadek pod Sochaczewem. Zginęło pięć osób, w tym troje dzieci

Policja precyzuje, że do wypadku doszło na drodze lokalnej łączącej drogę krajową numer 50 z DK 92, to trasa z Sochaczewa do Szymanowa. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem osobowym, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu pojazdem ciężarowym, który poruszał się drogą z pierwszeństwem. Doszło do zderzenia pojazdów. Niestety śmierć na miejscu poniosły wszystkie osoby podróżujące autem osobowym. Strażacy na miejscu wycinali te osoby z pojazdu, ponieważ zostały one zakleszczone - relacjonuje Aleksandra Calik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.