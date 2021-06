Tragiczny wypadek pod Sochaczewem. Zginęły dwie kobiety i troje małych dzieci

W miejscowości Elżbietów w powiecie sochaczewskim doszło do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki zginęło pięć osób, w tym troje dzieci. - Pojazdem kierowała 47-letnia kobieta, która jechała ze swoją 9-letnią córką, natomiast obok niej siedziała 39-letnia pasażerka, która jechała ze swoimi dziećmi w wieku od czterech do siedmiu lat - podała policja.

- Ciągnik siodłowy marki Volvo z naczepą zderzył się z pojazdem osobowym marki Skoda. Skodą podróżowało pięć osób: były to dwie dorosłe kobiety i trójka dzieci. Pojazdem kierowała 47-letnia kobieta, która jechała ze swoją 9-letnią córką, natomiast obok niej siedziała 39-letnia pasażerka, która jechała ze swoimi dziećmi w wieku od czterech do siedmiu lat - doprecyzowała później Agnieszka Dzik, rzeczniczka sochaczewskiej policji.

Wstępna przyczyna wypadku

Jak dodała rzeczniczka, ratownicy reanimowali najmłodsze dziecko, jednak bezskutecznie - nie udało przywrócić się funkcji życiowych. Pytana o to czy wcześniej w tym miejscu dochodziło do wypadków, Dzik przyznała, że wypadki w tym miejscu się zdarzały, ale nie tak tragiczne. - To skrzyżowanie jest duże, szerokie, bardzo dobrze oznaczone - zauważyła.

Do wypadku doszło na drodze lokalnej łączącej drogę krajową numer 50 z DK 92, to trasa z Sochaczewa do Szymanowa. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem osobowym, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu pojazdem ciężarowym, który poruszał się drogą z pierwszeństwem. Doszło do zderzenia pojazdów. Strażacy wycinali osoby z pojazdu osobowego, ponieważ były zakleszczone - relacjonowała Aleksandra Calik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Zapowiedziała też, że od kierowców zostanie pobrana krew do badań.