Niósł ich ogłuszający doping. Koszykarze Legii wyeliminowali mistrza Polski

- W sporcie naturalną rzeczą jest to, że jeden wygrywa, drugi przegrywa. Wtedy (przed rokiem w półfinałach - PAP) Stal była lepsza, teraz my. Dzięki Stali za superserię, to były trzy nasze minimalne zwycięstwa. Ostrów był dobrze przygotowany, ale my w małych rzeczach potrafiliśmy w każdym meczu przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Dziękuję zawodnikom za duże poświęcenie, zaangażowanie, bo wygrać z takim przeciwnikiem nie jest łatwo. Dziękuję wszystkim w klubie za to, że mieliśmy komfort pracy - powiedział szkoleniowiec Legii Wojciech Kamiński.