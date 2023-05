Rozpoczęły się prace nad zwężeniem ulicy Marszałkowskiej i stworzeniem drogi rowerowej. Jest to jedna z wielu inwestycji rowerowych zaplanowanych na ten rok - informują władze Warszawy

Jeszcze w tym roku Zarząd Dróg Miejskich planuje przetarg na kolejne odcinki drogi rowerowej wzdłuż Andersa, by połączyć centrum z siecią ścieżek na Żoliborzu. Ta inwestycja, a także m.in. drogi przy al. Solidarności i na Rondzie Zesłańców Syberyjskich będą mogły być zrealizowane przy wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej.

Nowe ścieżki

Do tej pory miasto koncentrowało się na trasach prowadzących do centrum, teraz zaś większy nacisk kładzie na samo centrum – aby można było po nim wygodnie jeździć rowerem. Likwiduje też "wąskie gardła”"– krótkie odcinki, na których budowa infrastruktury rowerowej przynosi wielką zmianę jakościową. Już latem rowerzyści dostaną nową trasę przez plac Trzech Krzyży i Nowy Świat.

Do końca roku miasto planuje wybudować około 30 km dróg rowerowych. - 10 lat temu w roku 2011 dysponowaliśmy w Warszawie 200 kilometrami tras rowerowych i to były drogi niezbyt dobrej jakości. W tym czasie udało się bardzo wiele zmienić. W tym roku dysponujemy już siecią 740 kilometrów tras rowerowych i chcemy dobić do 800 w roku przyszłym - zapewnił wiceprezydent Michał Olszewski.