Dyspensy od biskupów na sylwestra

Przez ostatnie kilka tygodni każdej doby wyjeżdżaliśmy do pacjentów 800 razy, z czego od 150 do 180 to byli pacjenci covidowi w ciężkim stanie, wymagający tlenoterapii. W święta sytuacja trochę się poprawiła, ale tylko trochę, ponieważ każdej doby notowaliśmy po 700 wyjazdów - podsumował Piotr Owczarski, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie.