Dyspensa na Święto Niepodległości. 11 listopada można jeść mięso

- My radni PiS apelujemy do prezydenta Trzaskowskiego i domagamy się, by w trybie pilnym odwołał prezesa Tramwajów Warszawskich pana Wojciecha Bartelskiego - mówili podczas piątkowej konferencji prasowej samorządowcy. Poszło o budowę tramwaju do Wilanowa i towarzyszące temu utrudnienia. Stołeczny ratusz apelu komentować nie chce, a tramwajarze opisują, co aktualnie dzieje się na placu budowy.