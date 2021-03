Śmigłowce ratownicze latają częściej. "To są wyzwania każdego dnia"

Gdy brakuje karetek, do wyzwań kierowani są strażacy oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawę opisaliśmy szerzej na tvnwarszawa.pl . O tym, co zmieniło się w pracy LPR w czasie pandemii opowiadał na antenie TVN24 jego dyrektor Robert Gałązkowski.

10 procent interwencji więcej

Przyznał, że wożenie pacjentów do szpitali oddalonych nawet o ponad sto kilometrów od Warszawy wpływa na mniejszą dostępność naziemnych zespołów ratownictwa. - Okres pandemii, ten pik, który w tym momencie nastąpił spowodował, że dostępność naziemnych zespołów ratownictwa medycznego wydłuża się. To jest spowodowane często transportem pacjentów covidowych do ośrodków, które dysponują wolnymi miejscami. Natomiast w naszym przypadku lot miejsce zdarzenia oddalone o sześćdziesiąt kilometrów od miejsca stacjonowania to jest dwadzieścia minut. Możemy lecieć dalej. Muszę zwrócić uwagę na to, że na miejsce często pierwsi przybywają ratownicy Państwowej Straży Pożarnej, którzy rozpoczynają działania ratunkowe – opisywał.

Latają z pacjentami covidowymi

Jak tłumaczył gość TVN24, śmigłowce LPR najczęściej latają do udarów, nagłego zatrzymania krążenia i nagłych omdleń. Ale każdego dnia śmigłowcem transportowani są pacjenci zakażeni koronawirusem. - To są wyzwania każdego dnia. Dzisiaj śmigłowiec z Opola poleciał na wszczepienie ecmo. Dzisiaj samolot stacjonujący w Warszawie przewoził pacjenta na przeszczep płuc do Gdańska. To jest transport pacjentów covidowych, w stanie bardzo ciężkim, do ośrodków specjalistycznych czy do oddziałów intensywnej terapii. Dzisiaj loty z pacjentami covidowymi są czymś na porządku dziennym – podsumował.