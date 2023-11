Dworzec Warszawa Śródmieście, pałacyk na Frascati, Chłodna. Miejsca ważnych wydarzeń 1918 roku

Dworzec Warszawsko-Wiedeński to obecny dworzec Warszawa-Śródmieście. To tam 105 lat temu przybył Józef Piłsudski i udał się na spotkanie z Radą Regencyjną. Świadkami odzyskania przez Polskę niepodległości było jeszcze kilka innych punktów na mapie Warszawy. Niektóre istnieją do dziś, inne zniknęły lub całkowicie się zmieniły.