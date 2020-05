Kamień węgielny na budowie metra na Bemowie

Pieniądze z Unii

Prace do 2021 roku

Umowa na budowę II linii metra na Bemowie podpisana została 15 listopada 2018 roku. Obejmuje budowę zachodniego odcinka II linii metra od torów odstawczych za stacją Księcia Janusza do stacji Powstańców Śląskich. Wartość kontraktu to prawie miliard złotych. Wykonawca zadeklarował realizację prac w ciągu 36 miesięcy, co oznacza, że budowa zakończy się w IV kwartale 2021 roku. W kierunku zachodnim powstanie około 2 kilometry trasy. Planowane stacje to: Ulrychów pod Górczewską w rejonie Białowiejskiej i C.H. Wola Park oraz Powstańców Śląskich pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z Powstańców Śląskich. Jak podaje ratusz, dojazd ze stacji Powstańców Śląskich (C04) na Świętokrzyską potrwa około 14 minut.