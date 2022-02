Pierwsza regularna dronowa linia lotnicza połączy mazowieckie szpitale

Całość koordynuje PAŻP. Jednym z jej zadań jest wypracowanie przez personel Służby Informacji Powietrznej (FIS), Służby Kontroli Lotniska Warszawa (TWR) oraz Dział Koordynacji Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych specjalnych warunków wykonywania lotów, na podstawie których będą one realizowane w sposób bezpieczny. Agencja jest również odpowiedzialna za publikację informacji o lotach w systemach teleinformatycznych.

Nawet siedem razy dziennie, po 60 kilometrów w jedną i drugą stronę

"Zwracamy się z prośbą do użytkowników naszej przestrzeni powietrznej o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie tras lotów BSP [bezzałogowych statków powietrznych - red.]. Pomimo, że trasy zostały poprowadzone z pominięciem lądowisk oraz regonów lotów paralotni / motolotni, warto mieć na uwadze ich przebieg planując swoje loty" - podkreśliła PAŻP w komunikacie.

Podała też, że częstotliwość operacji wykonywanych po trasach jest znacząca i wynosi od sześciu do siedmiu lotów w tę i z powrotem w ciągu dnia. Drony będą latać ze Szpitala Czerniakowskiego na Stępińskiej do szpitala w Pułtusku i do szpitala w Sochaczewie. Każda z tras przelotu ma długość około 60 kilometrów. Pierwsze loty długodystansowe odbędą się 17 lutego.