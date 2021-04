Pożar drewnianego budynku, w środku butle z gazem. Straż: odnaleziono ciało jednej osoby

W niedzielę doszło do pożaru w drewnianym budynku w miejscowości Dręszew (powiat wołomiński). Jak podała straż pożarna, w środku odnaleziono ciało jednej osoby.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 14. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, strażacy otrzymali zgłoszenie, że w drewnianym budynku jednorodzinnym mogło dojść do wybuchu. Po dojeździe na miejsce stwierdzili pożar.