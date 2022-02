Dreamliner z Warszawy do Cancun zawrócony z powodu usterki

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Cancun w Meksyku został zawrócony na Lotnisko Chopina z powodu usterki technicznej. Jak przekazał rzecznik prasowy przewoźnika, pasażerowie będą kontynuować podróż inną maszyną.

Jak powiedział rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski, w samolocie lecącym z Warszawy do Cancun wykryto usterkę techniczną. Samolot krążył w pobliżu Warszawy w celu zrzucenia nadmiaru paliwa.

Rzecznik LOT przekazał, że usterki technicznej samolotu nie można by usunąć w Cancun, bo nie ma tam mechanika obsługującego Dreamlinery. Dlatego samolot musiał wylądować w Warszawie.

Przed godziną 9.30 Krzysztof Moczulski poinformował nas, że samolot wylądował w normalnym trybie na Lotnisku Chopina. - Pasażerowie będą kontynuować podróż innym samolotem. Planowana godzina wylotu to 11.30 - przekazał.

Problemy samolotów LOT-u

To kolejna w ostatnich dwóch miesiącach usterka samolotu PLL LOT, o której informujemy na tvnnwarszawa.pl. 4 lutego maszyna typu Dreamliner utknęła na lotnisku na Dominikanie z powodu usterki podzespołu układu hamulcowego.

24 stycznia samolot Embraer 195 z Warszawy do Brukseli lądował w Dusseldorfie po usterce hermetyzacji kabiny. Na pokładzie wśród pasażerów było kilkoro europarlamentarzystów. W trakcie lotu z paneli nad fotelami wypadły maski tlenowe.

15 stycznia znów samolot De Havilland Canada Dash 8-400 lecący do Gdańska został zawrócony do Warszawy zaraz po starcie. Z nagrania, do którego dotarliśmy wynika, że maszyna mogła mieć problemy z wciągnięciem podwozia.