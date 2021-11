Rmf24.pl: Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami. Zatrzymany jej były mąż

Jak informuje portal rmf24.pl znana piosenkarka Dorota R. usłyszała zarzuty w śledztwie dotyczącym działalności jej byłego męża Emila S. Z kolei producent filmowy miał zostać zatrzymany. Aby to potwierdzić, kontaktowaliśmy się z Aleksandrą Skrzyniarz, rzeczniczką Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na ten moment śledczy nie udzielają jednak żadnych informacji w tej sprawie.

Dorota R. z zarzutami

Według informacji podanych przez rmf24.pl piosenkarka Dorota R. podejrzana jest o pomocnictwo do przestępstwa "mówiącego o udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli". "Grożą za to 3 lata więzienia, chyba, że wierzycieli było wielu, wtedy możliwa kara wzrasta nawet do 8 lat" - pisze portal.