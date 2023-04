"Pierwszy ciepły weekend, a dookoła świetnie skomunikowanego zoo masa pojazdów niszczących zieleń" - napisali w niedzielę w mediach społecznościowych aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Opublikowali też nagranie, na którym widać co najmniej kilkanaście samochodów zaparkowanych nielegalnie na pasie zieleni oddzielającej torowisko od jezdni ulicy Jagiellońskiej.

We wpisie MJN zaznaczył, że na miejscu interweniowali strażnicy miejscy. Ale według stowarzyszenia ich obecność na niewiele się zda. "Co z tego? Kara za parkowanie na trawie to max. 300 zł. Bez waloryzacji śmiesznie niskich mandatów nic się nie zmieni!" - wskazali aktywiści.