Koniec dmuchaw do liści. Od nowego roku nie mogą ich stosować także spółdzielnie i wspólnoty

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, uchwalając program ochrony powietrza, wprowadził całkowity zakaz używania dmuchaw do liści. Nowe prawo miejscowe zacznie obowiązywać od 1 stycznia.

Zgodnie z roczną oceną powietrza za 2018 rok, we wszystkich strefach województwa mazowieckiego (mazowiecka, aglomeracja warszawska, Płock i Radom) doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i dwutlenku azotu (w przypadku aglomeracji warszawskiej) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. Dlatego 8 września sejmik województwa przyjął uchwałę w sprawie nowego programu ochrony powietrza. Znalazły się w niej zapisy dotyczące ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej, zwiększenia powierzchni terenów zielonych w niektórych gminach, edukacji ekologicznej. Oprócz tego w uchwale znalazły się też zapisy o działaniach naprawczych w aglomeracji warszawskiej, takich jak: rozwój komunikacji tramwajowej, inwestowanie w autobusy o napędzie elektrycznym czy przygotowanie szczegółowego planu stworzenia i wdrożenia stref ograniczonego transportu. Program zaczął obowiązywać od 30 września.

MJN: zakaz obowiązuje również spółdzielnie i wspólnoty

Jak zauważyli kilka dni temu aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, dokument zawiera również zapis, który narzuca zakaz używania dmuchaw do sprzątania liści. W cytowanym przez MJN fragmencie programu czytamy: "odpowiedzialnymi za stosowanie zakazu używania dmuchaw są samorządy gminne na terenie województwa mazowieckiego, zarządy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz podmioty korzystające ze środowiska i osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska".

Od przyszłego roku - całkowity zakaz

Zakazane będą dmuchawy zarówno spalinowe, jak i elektryczne. Nie będzie można ich stosować nie tylko do usuwania liści, ale i do sprzątania pokosu trawy czy zamiatania chodników.

Jak zaznacza urząd marszałkowski, integralną częścią przyjętego programu jest plan działań krótkoterminowych. "Różnica pomiędzy programem i planem polega na tym, że program ochrony powietrza zawiera działania długoterminowe, realizowane do 2026 r., które przyniosą trwałe efekty w perspektywie wieloletniej. Natomiast plan działań krótkoterminowych określa działania realizowane tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza" - tłumaczą urzędnicy. Czas trwania powiadomienia określany jest każdorazowo w zależności od wielkości stężeń pyłu w powietrzu, które w dużej mierze zależą od wielkości emisji z domów mieszkalnych, ale również od pogody.

Do końca roku na takich zasadach będzie działać zakaz używania dmuchaw, a więc nie będzie można ich stosować w trakcie obowiązywania powiadomienia.

Kara od 500 do 5000 złotych

W urzędzie zapytaliśmy, w jaki sposób sprawić, by obowiązujący zakaz nie okazał się "martwym prawem"? Jak zaznacza urząd marszałkowski, obostrzenia mogą być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędów czy inspekcję ochrony środowiska. Natomiast kara za nieprzestrzeganie zakazu określonego w uchwale sejmiku województwa wynosi od 500 do 5000 zł.

Jeszcze w tym roku urząd postawił przede wszystkim na działania informacyjno-edukacyjne. "Po podjęciu uchwały przez sejmik województwa wystosowane zostały pisma informacyjne m.in. do samorządów gminnych. Niezwykle ważne jest, aby informacja dotarła do wszystkich mieszkańców województwa. Dlatego tutejszy urząd aprobuje wszelkie próby dotarcia do społeczeństwa i podmiotów korzystających ze środowiska, w tym informowanie spółdzielni i wspólnot przez samorządy gminne" - czytamy w odpowiedzi.