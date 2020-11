Jest umowa na rozbudowę drogi pomiędzy Legionowem i Zegrzem

- To kolejny etap rozbudowy drogi krajowej numer 61 w kierunku Zegrza, gdzie dwujezdniowa droga połączy się z dalszym fragmentem aż do obwodnicy Serocka. Równocześnie przygotowujemy dokumentację na budowę około 17–kilometrowej obwodnicy Pułtuska. Te wszystkie inwestycje ułatwią w przyszłości podróż w kierunku Kurpi i Mazur - podkreśla cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakończenie prac w 2024 roku

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie 4,5-kilometrowy odcinek istniejącej DK61 do przekroju dwujezdniowego - dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. W miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł. Wzdłuż rozbudowanej jezdni powstaną chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy.