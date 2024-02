"Debilu", "wystawię cię na zimno" na nagraniach ze żłobka. Trzy opiekunki zwolnione

Niewłaściwe zachowanie opiekunek ze żłobka miejskiego "Motylkowy Świat" pierwsi opisali dziennikarze lokalnej "Gazety Powiatowej". Jeden z rodziców nagrał ich rozmowy dyktafonem schowanym w zabawce, z którą dziecko przyszło do żłobka. Do dyrekcji miały trafić nagrania z trzech dni, wykonane na przełomie stycznia i lutego.

"Debilu" i "wystawię cię na zimno"

W piątek 9 lutego, dyrektorka żłobka spotkała się z rodzicami. W trakcie rozmowy opowiedziała o tym, co znajduje się na nagraniach i jakie podjęto decyzje personalne, i organizacyjne. Dotarliśmy do nagrania z tego spotkania.

– Niewłaściwa komunikacja z dziećmi. Nieempatyczne podejście do dzieci. Padały komunikaty (do dzieci – red.), jakich nie mogę i nie będę akceptować jako dyrektor placówki – tłumaczyła na spotkaniu z rodzicami powody zwolnienia pracownic, Monika Poszytek, dyrektorka żłobka.

Pierwszy z nich został zarejestrowany, gdy dziecko rano przyszło do placówki. "Czego ryczysz? Przestań płakać, zaraz cię wystawię na zimno" – takie słowa opiekunek zacytowała Monika Poszytek. Według dyrektorki kobiety miały też zwracać się do dzieci słowami: "co żeś zrobił debilu" oraz "nie życzę ci źle, ale dobrze by było, jakbyś zachorował".