Radiowóz rozbił się na drzewie, z policjantami jechały dwie nastolatki. Komenda wyjaśnia, dlaczego znalazły się w aucie

Okazało się, że funkcjonariusze nie jechali sami. Na tylnej kanapie radiowozu znajdowały się dwie nastolatki. Z informacji przekazanych nam przez oficer prasową pruszkowskiej policji wynika, że we własnym zakresie udały się one po pomoc medyczną do punktu w Raszynie, a z miejsca zdarzenia mieli odebrać je ich znajomi. Jedna z nastolatek pojechała później do szpitala, skąd po badaniach została wypisana.