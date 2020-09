We wtorek kontrolerzy mają wolne. Ratusz zaprasza do komunikacji miejskiej

Co z innymi przewoźnikami?

Jeśli chodzi o innych przewoźników, to WKD zapowiedziało, że uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywać we wtorek na przejazdy wszystkimi pociągami, niezależnie od relacji i czasu podróży. Nie trzeba będzie mieć przy tym jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży.