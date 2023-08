Kołodziejczak: policja jeździ za członkami Agrounii

- Wszystkie konferencje Agrounii praktycznie kończyły się tym, że stało tam dużo policjantów, chodzili za nami, jeździli. Za mną po Warszawie kiedyś jeździły dwa nieoznaczone samochody, patrząc, gdzie będę jechał po proteście, po strajku, czy po konferencji prasowej (...) Gdyby to było chronienie nas, przy tej całej fali hejtu, bo dostajemy bardzo różne wiadomości, to ja bym to rozumiał - ocenił Michał Kołodziejczak. I dodał: - To ma raczej pokazać takie stygmatyzowanie ludzi Agrounii. Że coś jest z nimi nie tak, bo chodzi za nami policja. Bo kontroluje. I to ma budować też w ludziach takie napięcie, że robimy coś złego i do pewnego momentu im się to udawało.