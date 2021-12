Warszawa bez miejskiego sylwestra. W Grodzisku "ciche ognie sztuczne", w Otwocku impreza i fajerwerki

Atrakcje w Otwocku i Grodzisku Mazowieckim

Na mieszkańców Otwocka na ulicy Andriollego przy Skwerze 7. Pułku Ułanów czekają: pokaz samby brazylijskiej, konkurs z nagrodami, koncert zespołu Out of Control z Moniką Pilarczyk, uczestniczką programu "The Voice of Poland" oraz występ didżeja, "który zagra hity wszech czasów". A nadejście Nowego Roku uświetni pokaz fajerwerków.