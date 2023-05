Groźne substancje od roku stoją na poboczu. Właściciel naczep nie przyznaje się do ładunku

Od ponad roku wójt Czosnowa próbuje pozbyć się naczep z niebezpiecznymi substancjami, które stoją nieopodal drogi krajowej numer 7. Zobowiązał do tego właściciela, ale ten stwierdził: naczepy są moje, ale ładunek już nie. A Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał mu rację.

Przy wjeździe do Czosnowa od marca 2022 roku stała porzucona naczepa. W środku znajdowały się groźne substancje - łatwopalne i wybuchowe. Wójt wezwał właściciela do jej usunięcia. Ten od decyzji się odwołał. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie w Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wciąż krąży między instytucjami, a niebezpieczne substancje, jak stały, tak stoją.