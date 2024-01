"Czerwony Dwór" w rejestrze zabytków. W czasie wojny polsko-bolszewickiej działał w nim szpital polowy

Do rejestru zabytków trafił "Czerwony Dwór" - budynek dawnego szpitala. Znajduje się w Markach, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą z połowy XIX wieku. Początkowo służył chorym. W czasie wojny polsko-bolszewickiej działał w nim szpital polowy, a podczas Powstania Warszawskiego był schronieniem dla walczących.

Profesor Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, wpisał do rejestru budynek szpitala zwanego "Czerwonym Dworem". Stoi on przy ulicy Kasztanowej 21 w Markach. Postępowanie w tej sprawie wszczęto z urzędu.

Jak podkreślił Lewicki, budynek jest ostatnim historycznym obiektem dokumentującym funkcjonowanie folwarku Czerwony Dwór. "Stanowi przyczynek do badań dawnej miejscowości Pustelnik, a w szerszym zakresie również historii Marek" - dodał.

Pierwsze wzmianki z połowy XIX wieku

Pierwsze wzmianki na temat folwarku Czerwony Dwór w Pustelniku pochodzą z połowy XIX wieku. W 1904 roku jego nowym właścicielem został Władysław Olechnowicz — psychiatra prowadzący wówczas prywatny dom zdrowia dla chorych nerwowo i umysłowo w Lublinie. Przeniósł zakład do Czerwonego Dworu przy stacji Pustelnik kolejki Markowskiej. Kierował nim do 1915 roku.

Szpital i schronienie dla żołnierzy

Po 1945 roku w ośrodku mieszkały i uczyły się sieroty oraz dziewczęta z niepełnosprawnościami. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaznaczył, że do 1947 roku przy zakładzie była szkoła powszechna, a później dziewczęta uczęszczały do szkoły publicznej w Pustelniku. Budynek "Czerwonego Dworu" wykorzystywany był do lat 90. XX wieku.