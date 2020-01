Nowe miasto na Mazowszu. "Stolica polskiej truskawki"

Prawa miejskie posiadał przez blisko 500 lat. Stracił je w wyniku represji po powstaniu styczniowym. Była to kara za udział w niepodległościowym zrywie. - Mieszkańcy Czerwińska nigdy się z tą myślą nie oswoili. Nigdy nie chcieli dopuścić do swojej świadomości, że utracili prawa miejskie i są mieszkańcami sołectwa czy też osady - powiedział burmistrz Marcin Gortat podczas uroczystości w MSWiA.

"Stolica polskiej truskawki"

- To dla mnie prawdziwa przyjemność, że mogę dzisiaj w imieniu pana premiera wręczyć tytuł nadania statusu miasta panu burmistrzowi, do niedawna wójtowi, miasta Czerwińsk nad Wisłą. To przepiękne miasto, pięknie położone. To stolica polskiej truskawki, to także stolica mazowieckiego stylu romańskiego - mówił Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.