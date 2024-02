Policjant wyprzedzał przed "zebrą", dostał mandat. "Musi liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi"

Mandat i punkty karne

"Czynności wyjaśniające"

Nagranie z radiowozem, które opublikowano w internecie, zostało zarejestrowane przez kamerę z kokpitu wyprzedzanego samochodu, gdy zbliżał się on do przejścia dla pieszych. Radiowóz, co zarejestrowano na filmie, nie miał w tym czasie włączonej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.