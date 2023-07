23 w samej Warszawie, 123 na Mazowszu. Tych miejsc lepiej unikać, to czarne punkty wodne

· Pływaj tylko na kąpieliskach strzeżonych przez ratowników wodnych. · Przestrzegaj regulaminu kąpielisk. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika. · Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza (optymalna temperatura to 22-25 stopni). · Nie pływaj w czasie burzy, mgły i przy silnym porywistym wietrze. · Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap klatkę piersiową, szyję, głowę, nogi – unikniesz wstrząsu termicznego. · Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może skończyć się to śmiercią lub kalectwem. · Nie baw się w podtapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów. · Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu lub środków podobnie działających, mających wpływ na zdolności decyzyjne i umiejętności motoryczne, · Na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy, · Dzieci powinny być pod nadzorem dorosłych w każdym momencie, nawet jeśli nie są w bezpośrednim kontakcie z wodą.