Nie miał uprawnień do prowadzenia, auto miało kradzione tablice rejestracyjne

O północy rozpoczęła się cisza wyborcza i referendalna. Obowiązuje ona także w internecie. Potrwa do końca głosowania zaplanowanego do godziny 21 w niedzielę. Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, że zachęcanie do udziału w wyborach nie łamie ciszy wyborczej. Inaczej jest z zachęcaniem lub zniechęcaniem do udziału w referendum, co łamie ciszę referendalną. Za złamanie ciszy grożą bardzo wysokie grzywny. PKW apeluje o powstrzymanie się od działań, które mogą zostać uznane za niedozwolone.