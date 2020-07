Coraz szybciej z Warszawy do Lublina. Duże zmiany na S17 w Kołbieli

Dobra informacja dla kierowców podróżujących na trasie Warszawa - Lublin. Od piątku mają do dyspozycji dwie jezdnie obwodnicy Kołbieli, w ciągu budowanej drogi ekspresowej S17, a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska. Tym samym dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła się o kolejne 24 kilometry.

Jak podała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, kierowcy mają już do dyspozycji dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17 (około 8,7 km), a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (około 15 km).

"Tym samym dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła o kolejne 24 km. Jedyne miejsce, gdzie jeszcze przez jakiś czas będzie zwężenie do jednej jezdni, to ok. 400-metrowy odcinek w Ostrowiku. Prace budowlane na tych dwóch odcinkach jeszcze trwają, dlatego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h" - przekazała GDDKiA.