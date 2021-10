Coldplay zagra w lipcu na Stadionie Narodowym 

Coldplay wystąpi 8 lipca 2022 roku na Stadionie Narodowym. Brytyjska grupa, w przeddzień premiery albumu Music Of The Spheres, zapowiedziała światową trasę koncertową o tej samej nazwie. Muzycy zobowiązali się, że za każdy sprzedany bilet posadzą jedno drzewo, by o połowę zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w porównaniu do trasy z lat 2016/2017.

Zespół Coldplay ogłosił w czwartek listę miast, które odwiedzi w 2022 roku w ramach trasy koncertowej, promującej najnowszy album Music Of The Spheres. Premiera krążka zaplanowana jest na 15 października 2021 roku.

Trasa Music Of The Spheres rozpocznie się od pierwszego w historii występu grupy w Kostaryce. Kolejne występy planowane są w Dominikanie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Latem grupa dotrze do Europy, rozpoczynając od dwóch koncertów we Frankfurcie.

W Polsce Coldplay zagra 8 lipca 2022 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Supportem większości występów, w tym tego w Warszawie, ma być amerykańska piosenkarka H.E.R. Na wybranych koncertach pojawi się także grupa London Grammar.

Coldplay na festiwalu Global Citizen PAP/EPA/Peter Foley

Bilety na koncert Coldplay w Polsce

Sprzedaż biletów na koncert Coldplay w Warszawie ruszy 22 października o godzinie 10. Będzie można je nabyć za pośrednictwem LiveNation.

Organizatorzy zapowiadają też, że odbędzie się przedsprzedaż w ramach Ticketmaster - wystartuje w czwartek 21 października od godziny 9. Pulę biletów dostępnych w przedsprzedaży przygotował też dla swoich klientów jeden z banków - będą dostępne od godziny 9 w środę, 20 października.

Coldplay zapowiada trasę przyjazną środowisku

"Planowaliśmy tę trasę od lat i jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością grania piosenek z całego okresu, który spędziliśmy razem" - zapowiada zespół, cytowany w komunikacie opublikowanym na stronie Stadionu Narodowego. "Jednocześnie jesteśmy bardzo świadomi, że planeta stoi w obliczu kryzysu klimatycznego. Spędziliśmy więc ostatnie dwa lata na konsultacjach z ekspertami ds. środowiska, aby ta trasa była jak najbardziej zrównoważona i, co równie ważne, aby wykorzystać jej potencjał do popychania spraw naprzód" - zapowiadają muzycy.

Na oficjalnej stronie trasy koncertowej znalazło się zobowiązanie do uczynienia jej możliwie jak najbardziej przyjaznej środowisku. Zespół dąży do tego, by wyemitować o połowę mniej CO2, niż podczas ostatniej trasy z lat 2016-2017. Chce też, by każdy z występów był zasilany wyłącznie odnawialną i niskoemisyjną energią. W tym celu muzycy chcą korzystać z paneli słonecznych, zużytego oleju spożywczego, kinetycznych podłóg na stadionach i rowerów, napędzanych przez fanów. Wytworzona w ten sposób energia ma być przechowywana w przenośnym akumulatorze, wykonanym we współpracy z bmw.

Coldplay obiecuje też, że za każdy sprzedany bilet zasadzi jedno drzewo. Będzie zachęcać fanów, by szukali niskoemisyjnego transportu na koncerty. W tym celu powstała specjalna aplikacja turystyczna, a osoby z niej korzystające otrzymają zniżki do zrealizowania w miejscu odbywania się danego koncertu. Podczas każdego występu zespół będzie oferować darmową wodę, by ograniczyć sprzedaż plastikowych butelek. Dodatkowo 10 procent dochodu z trasy koncertowej zostanie przekazanych na cele związane z ekologią i ochroną środowiska.

Zawiesili koncerty z powodu ekologii

Przypomnijmy, że w 2019 roku Coldplay zawiesiło plany koncertowania z materiałem z nowego albumu Everyday Life z powodu obaw o wpływ koncertów na środowisko. - W tym momencie odbyliśmy wiele dużych tras. Jak to zmienić tak, żeby nie było tak dużo brania, a więcej dawania? - powiedział w rozmowie z BBC lider grupy Chris Martin.

- Wszyscy musimy wypracować najlepszy sposób wykonywania naszej pracy - wskazał wokalista, mówiąc, że zespół chce, aby ich przyszłe trasy koncertowe miały "pozytywny wpływ". - Nasza następna trasa będzie najlepszą możliwą wersją trasy pod względem ekologicznym - powiedział Martin. - Bylibyśmy rozczarowani, gdyby nie była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla - dodał.

Autor:kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl