Co zrobić ze świątecznym drzewkiem?

Świąteczne drzewko, jeśli ma korzenie, może trafić do lasu. Z choinki można też zrobić nawóz lub umieścić ją w kompostowniku. Innym rozwiązaniem jest zostawienie jej w kontenerze oznaczonym napisem "zielone".

Jeśli świąteczne drzewko jest w doniczce i ma mocne korzenie, to można je posadzić w przydomowym ogródku lub oddać leśnikom. W ciągu dwóch sobót Lasy Miejskie będą przyjmowały takie choinki, które mają mocne korzenie i nadają się do zasadzenia. Iglaki zostaną potem posadzone w lasach.

"Przyjmowane będą wyłącznie rodzime gatunki drzewek: świerk pospolity, sosna zwyczajna i jodła pospolita. Leśnicy przypominają też, że iglaki najlepiej jest trzymać w domu jak najkrócej. Zwiększa to szanse na późniejsze przyjęcie się drzewka. Dlatego najlepiej jest przenieść choinkę na balkon tuż po świętach" - poinformował stołeczny ratusz.

"Choinki mogą posłużyć jako nawóz w ogrodzie"

Choć drzewko jest biodegradowalne, to nie powinno się go zostawiać, gdzie popadnie. "Choinkę po świętach można zagospodarować np. rozdrabniając ją - odcinając gałązki, a pień pociąć na mniejsze części. Jeśli potniemy na bardzo małe kawałki, to pozostałości możemy użyć, jako nawóz pod roślinami w ogrodzie" - przekazał magistrat.