Strzały podczas lekcji wychowania fizycznego. Dwoje uczniów lekko rannych

Do zdarzenia doszło w czwartek na boisku szkolnym należącym do jednej z ciechanowskich szkół średnich. Służby zostały zaalarmowane około godziny 12. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie boiska szkoły doszło do ostrzelania z nieznanego przedmiotu - powiedziała nam Magda Zarembska, rzeczniczka ciechanowskiej policji.