Nagrali się "w intymnej sytuacji". Po wszystkim byli szantażowani

Dwaj mężczyźni z powiatu ciechanowskiego (Mazowieckie) dali się przekonać poznanym w sieci kobietom do rozebrania przed kamerą. Po nagraniu kobiety zażądały od nich dużych sum pieniędzy pod groźbą ujawnienia filmu. Sprawą zajmuje się policja.

Intymne nagranie, a potem szantaż

- Kilka dni temu do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosił się 49-latek, który na prośbę nowopoznanej w wirtualnym świecie kobiety pozwolił na utrwalenie swojego intymnego wizerunku. Po nagraniu "znajoma" zaczęła go szantażować żądając 30 tysięcy złotych za niepublikowanie nagrania. Gdy 49-latek poinformował, że zgłosi sprawę na policję kobieta wysłała nagranie do jego córki - przekazała w komunikacie aspirant Magda Zarembska z mazowieckiej policji.