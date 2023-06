Miał dożywotni zakaz prowadzenia aut, przekroczył prędkość. Policji powiedział, że "musi dojeżdżać do pracy"

Policjanci z ciechanowskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem, który przekroczył dozwoloną prędkość. 33-latek decyzją sądu nie mógł wsiadać za kierownicę, za złamanie zakazu grozi mu pięć lat więzienia.

Grozi mu pięć lat więzienia

Jak dodaje policjantka, "za wielokrotne kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do postanowień wymiaru sprawiedliwości sąd orzekł wobec 33-latka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów".

"Mimo to, mężczyzna wsiadł za kierownicę. Na pytanie policjantów dlaczego wciąż nie stosuje się do wyroków sądu odrzekł, że 'musi dojeżdżać do pracy'" - przekazuje rzeczniczka.