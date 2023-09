Agresywny pasażer pociągu schował się w przedziale i nie chciał wyjść. Strażacy wymontowali siedzenia

Wezwano strażaków

Ostatecznie mężczyznę udało się wyprowadzić z pociągu. Okazało się, że jest to 31-letni mieszkaniec powiatu białostockiego. Sprawa jego agresywnego zachowania trafi wkrótce do sądu. "Odpowie on za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, odmowę podania danych osobowych oraz niestosowanie się do poleceń wydanych przez funkcjonariuszy" - przekazała asp. Zarembska.