Oszustwo na "chorą córkę". "Zachrypniętym głosem mówiła, że ma problemy zdrowotne"

Policja apeluje do seniorów: nie dajcie się oszukać 17.02. | Policja zatrzymała pięć osób w sprawie grupy przestępczej specjalizującej zajmującej się głównie oszustwami i praniem brudnych pieniędzy. - To trzech mężczyzn i dwie kobiety, w wieku od 29 do 65 lat - informuje rzeczniczka łódzkiej policji. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. TVN24 Łódź